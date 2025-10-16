Größerer Polizeieinsatz aufgrund Bedrohungssituation in Neuhausen

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 23:45 Uhr, setzte eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München über die 110 einen Notruf bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München ab und gab an, von ihrem 35-jährigen Ehemann mit einem Messer bedroht worden zu sein.

Sofort begaben sich mehr als zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit im Stadtteil Neuhausen.

Vor Ort öffnete ein unbeteiligter Gast der 33-Jährigen und des 35-Jährigen den Beamten die Wohnungstür, woraufhin der 35-Jährige festgenommen und gefesselt werden konnte.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zum Streit zwischen dem 35-Jährigen und der 33-Jährigen gekommen war, woraufhin der 35-Jährige die 33-Jährige mit einem Messer bedrohte.

Der 35-Jährige verließ nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die gemeinsame Wohnung.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Gegen den 35-Jährigen wird aufgrund von Bedrohung ermittelt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.