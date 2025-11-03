Größerer Polizeieinsatz aufgrund drei Schwerverletzter nach privater Feier in Laim

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 03:30 Uhr, wurde der Notruf der integrierten Rettungsleitstelle über eine bewusstlose Person auf einer privaten Feier in Laim informiert. Daraufhin begaben sich Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden unter den mehreren hundert Gästen insgesamt drei Personen, ein 21-Jähriger, ein 25-Jähriger und eine 29-Jährige im bewusstlosen Zustand angetroffen. Diese wurden bei Eintreffen der Polizei bereits durch den Rettungsdienst versorgt.

Aufgrund dessen wurde die Feier zunächst aufgelöst und die Räumlichkeiten komplett geräumt. Im Innenbereich konnten anschließende mehrere Lachgasflaschen mit unterschiedlichen Füllständen aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen wurden diese flaschenweise an die Gäste zum Konsum herausgegeben. Insgesamt konnten über hundert Lachgasflaschen aufgefunden werden. Die Flaschen wurden durch den Umweltdienst der Berufsfeuerwehr fachgerecht entsorgt.

Die drei gesundheitlich betroffenen Personen wurden zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der Hintergründe sowie die Prüfung etwaiger vorliegender gewerberechtlicher Verstöße oder von Körperverletzungsdelikten bedarf es weiterer Ermittlungen.