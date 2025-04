Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohung in Berg am Laim

Am Donnerstag, 17.04.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in einer Grünanlage in Berg am Laim aus bislang ungeklärten Gründen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. Im Zuge des Streites sollen zwei Personen jeweils eine Schusswaffe und ein Messer gezogen und damit die andere Personengruppe bedroht haben.

Mehrere Zeugen verständigten über den Notruf die Polizei. Daraufhin begaben sich eine Vielzahl von Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit. Die Personengruppen konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden.

Durch die Befragung der Zeugen konnte eine detaillierte Täterbeschreibung gewonnen werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein Tatverdächtiger, ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München, in der Berg-am-Laim-Straße festgenommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte eine Verpackung einer Softair-Waffe aufgefunden werden. Die Waffe selbst wurde weder in der Wohnung noch auf dem Fluchtweg aufgefunden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte ein weiterer Tatverdächtiger, ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München, festgenommen werden. Bei dem 15-Jährigen konnte kein Messer aufgefunden werden.

Beide Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststellte gebracht. Nach Anzeigenerstattung wegen Bedrohung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung des 18-Jährigen wurden er und der 15-Jährige, mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten, wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 geführt.