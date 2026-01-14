Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation in einem Mehrfamilienhaus

Am Dienstag, 13.01.2026, gegen 11:55 Uhr, verständigte ein 47-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit den Notruf der Polizei über eine Bedrohungssituation in einem Mehrfamilienhaus. Dabei teilte er mit, dass seine über 80-jährige Nachbarin mit deutscher Staatsangehörigkeit an seiner Wohnungstür klopfte und ihn nach dem Öffnen mit einer Fleischgabel bedrohte. Anschließend begab sie sich wieder zurück in ihre Wohnung.

Aufgrund dessen begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort. Durch die Einsatzkräfte konnte die über 80-Jährige in ihrer Wohnung angetroffen werden. Sie wurde anschließend wegen der Bedrohungshandlung angezeigt. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 26 übernommen.