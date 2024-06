Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer Bedrohungssituation in Oberföhring

Am Mittwoch, 12.06.2024, gegen 08:30 Uhr, kam es in Oberföhring zu einem Streit

zwischen einer 44-Jährigen und einem 56-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung.

Während des Streits wurde die 44-Jährige durch den 56-Jährigen mit einem Gegenstand

bedroht. Die 44-Jährige flüchtete daraufhin aus der Wohnung und verständigte den Notruf

der Polizei.

Die Einsatzkräfte der Münchner Polizei konnten den 56-jährigen Tatverdächtigen an der

Tatörtlichkeit antreffen und vorläufig festnehmen. Aufgrund des auf die Polizeibeamten

wirkenden psychischen Ausnahmezustandes des 56-Jährigen wird dieser in einer

psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die Münchner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.