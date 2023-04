Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungslage in Neuaubing

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 21:15 Uhr, informierte ein Zeuge den Polizeinotruf 110, dass es auf einem Tankstellengelände in der Bodenseestraße zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen ist. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Täter stieg anschließend in ein Taxi und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Aus diesem Grund wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es auf dem Tankstellengelände zu einem Streit zwischen einem Unbekannten und einer 25-jährigen männlichen Person mit Wohnsitz in München kam.

Im Rahmen dieses Streits begab sich der Täter zu einem Taxi, mit welchem er zuvor das Tankstellengelände befahren hatte. Von dort holte er eine Schusswaffe hervor, mit welcher er dann über die geöffnete Beifahrertür auf den 25-Jährigen mit seiner Lebensgefährtin zielte. Anschließend fuhr das Taxi vom Tankstellengelände in unbekannte Richtung davon.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Taxi vor einer Lokalität in der Bodenseestraße ausfindig gemacht werden. Als der 48-jährige Tatverdächtige erneut zum Taxi ging, wurde er durch Beamte vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der Festnahme kam es zu einer Widerstandshandlung des 48-Jährigen mit den Polizeibeamten. Hierbei verletzte sich der 48-Jährige leicht.

Bei der Durchsuchung des Taxis konnte im Beifahrerraum die Schusswaffe aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um eine Tierabwehrwaffe (Pfefferspray). Des Weiteren wurde im Taxi ein Schlagring sowie ein verbotenes Pfefferspray aufgefunden. Dieses gehört auch dem 48-Jährigen.

Da bei dem 48-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Er wurde im Anschluss aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Gegen den 48-Jährigen wird jetzt wegen Bedrohung, Verstößen nach dem Waffengesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Münchner Kriminalpolizei.