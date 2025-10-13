Größerer Polizeieinsatz aufgrund unklarer Bedrohungssituation in Waldtrudering

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es zwischen einer Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und ihren Eltern, ebenfalls deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München, in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit.

Im Verlauf des Streits nahm die Jugendliche ein großes Küchenmesser in die Hand, woraufhin die Eltern in den Keller flüchteten, sich dort einsperrten und den Polizeinotruf verständigten. Aufgrund der zunächst unklaren Bedrohungssituation wurden mehrere Einsatzkräfte an die Tatörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte die Jugendliche von den eingesetzten Beamten angetroffen und festgehalten werden. Da sie auf die eingesetzten Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen konkreten Bedrohungshandlungen und es wurden keine Personen verletzt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.