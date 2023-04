Größerer Polizeieinsatz aufgrund zunächst unklarer Bedrohungslage in Giesing

Am Freitag, 31.03.2023, gegen 16:35 Uhr, wurde die Polizei München über den Polizeinotruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Rahmen eines innerfamiliären Konflikts zwischen verschiedenen Familienangehörigen, welche im Bereich der Tegernseer Landstraße wohnhaft sind, zu verschiedenen verbalen Drohungen gekommen sei. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte, darunter auch Spezialeinheiten, an die Einsatzörtlichkeit herangeführt. Die beteiligten Personen konnten angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergaben sich vor Ort keine Hinweise auf eine unmittelbare Bedrohungssituation. Eine Gefahr für Außenstehende bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts werden durch das Kommissariat 26 (Körperverletzung) geführt.