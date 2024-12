Größerer Polizeieinsatz – Berg am Laim

Am Samstag, 21.12.2024, gegen 18:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf über einen

lautstarken Streit in einem Mehrfamilienhaus in Berg am Laim informiert. Aufgrund dessen

begaben sich zahlreiche Streifen der Münchner Polizei zum Ereignisort.

Kurz nach dem Eintreffen der ersten Streifen verließ ein 30-jähriger mit rumänischer

Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland das Gebäude. Hierbei wurde

festgestellt, dass er eine stark blutende Verletzung an der Hand hatte. Im weiteren Verlauf

stellte sich heraus, dass es sich bei dem 30-Jährigen um den Verursacher des Streites

handelte. Dieser wollte seine Ex-Lebensgefährtin sprechen und schlug deshalb mehrfach

mit der Faust gegen eine Wohnungstür in dem Gebäude. Die Ex-Lebensgefährtin war

jedoch bei den Nachbarn in einer anderen Wohnung des Anwesens.

Die Wohnung wurde aufgrund des Lärms von einer 18-jährigen Mitbewohnerin der Ex-

Lebensgefährtin geöffnet. Anschließend gelang der 30-Jährige in die Wohnung. Hierbei

schlug er mehrfach mit den Händen auf die 18-Jährige ein und verletzte sie leicht. Zudem

randalierte er in der Wohnung, wobei er sich vermutlich selbst an einem Glas verletzte.

Ein auf die Situation aufmerksam gewordener Nachbar, ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München, versuchte einzuschreiten, wurde ebenso bedroht und körperlich attackiert.

Dabei wurde er leicht verletzt.

Der 30-jährige Verursacher musste in einem Krankenhaus ärztlich behandelt und

anschließend zu einer Polizeiinspektion gebracht werden. Nach der Zahlung einer

Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro wurde er wieder entlassen.

Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.