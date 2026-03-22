Größerer Polizeieinsatz in Bogenhausen

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 07:25 Uhr, verständigte eine Zeugin den Polizeinotruf 110. Diese gab an, dass eine männliche Person mit einem spitzen Gegenstand in der Hand im Bereich der Daglfinger Straße umherlaufe und sich hierbei psychisch auffällig verhält.

Aufgrund des Meldebildes wurden von der Einsatzzentrale mehrere Streifen der Münchner Polizei in den betroffenen Bereich geschickt und konnten im Rahmen der Fahndung die Person antreffen.

Die männliche Person reagierte auf mehrmalige Ansprache der Polizeibeamten nicht und legte den spitzen Gegenstand ebenfalls nicht aus der Hand. Ein Zugriff erfolgte im Weiteren durch eine Spezialeinheit der Münchner Polizei, die die Person unverletzt sichern konnte.

Bei der männlichen Person handelt es sich um einen 26-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Dieser wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Kommissariat 14.