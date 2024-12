Größerer Polizeieinsatz in Großhadern – 27-jähriger verletzt Mutter lebensgefährlich

Am Freitag, 13.12.2024, gegen 07.50 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt, dass es in einer Wohnung in Großhadern zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Dabei gab der 27-jährige Mitteiler an, seine 58-jährige Mutter schwer verletzt zu haben.

Aufgrund der Mitteilung fuhr eine Vielzahl von polizeilichen Einsatzfahrzeugen zum Tatort. Der 27-Jährige konnte vor Ort widerstandslos durch die Polizeibeamten festgenommen werden.

Die 58-Jährige wurde stationär ins Krankenhaus gebracht. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat 11 übernommen.

Aktuell können noch keinerlei Auskünfte zum Tathergang bzw. zum Tathintergrund getätigt werden.