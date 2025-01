Größerer Polizeieinsatz in Kirchheim – Zwei Jugendliche mit Schusswaffe bedroht

Am Mittwoch, 01.01.2025, gegen 20:40 Uhr, brannten ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger,

jeweils mit Wohnsitz im Landkreis München, in Kirchheim auf offener Straße

Feuerwerkskörper ab. Daraufhin wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann von

einem Balkon aus angesprochen. Zudem hantierte er mit einer Schusswaffe und bedrohte

die Jugendlichen. Der 13- und der 14-Jährige verließen daraufhin die Tatörtlichkeit und

vertrauten sich ihren Erziehungsberechtigten an. Diese verständigten mit etwas zeitlichem

Verzug die Polizei.

Sofort fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Der

Tatverdächtige konnte vor Ort gesichert werden. Es handelt sich um einen 53-Jährigen

mit Wohnsitz im Landkreis München. In der Wohnung wurden mehrere Waffen und

Munition sichergestellt. Der 53-Jährige wird nun unter anderem wegen Bedrohung

angezeigt.

Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz dauern an.

Das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.