Größerer Polizeieinsatz in Sendling

Am Samstag, 29.11.2025, gegen 10:30 Uhr, bat eine 32-jährige Person einen Passanten

auf der Lindwurmstraße darum, den Polizeinotruf 110 darüber zu informieren, dass es zu

einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer in einer Wohnung in Sendling

gekommen wäre.

Sofort wurden eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizei an die Einsatzörtlichkeit geschickt. Nach Angabe der 32-jährigen Person, mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung und einer Bedrohung mit einem Messer durch zwei Täter gegen vier Personen. Bei Eintreffen an der

Wohnung war die Türe verschlossen und dahinter wurden Schreie wahrgenommen. Daraufhin öffnete ein Polizeibeamter die Glastüre gewaltsam, wobei diese zerbrach und sich der Polizeibeamte am Bein verletzte.

In der Wohnung konnten ein 30-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, ein 61-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ebenfalls Wohnsitz in München sowie eine 25-Jährige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen werden.

Die beiden Täter hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon aus der Wohnung entfernt. Keine der angetroffenen Personen wies Verletzungen auf und es konnte auch kein Messer mit Tatzusammenhang in dem Objekt aufgefunden werden. Zudem machten alle vier Anwesenden teils konträre Angaben. Alle vier Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie befanden sich in deutlich berauschtem Zustand.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu individuellen

Tatbeteiligungen und genauem Tatablauf, übernommen.