Größerer Polizeieinsatz in Unterhaching – Körperliche Auseinandersetzungen in einer Gemeinschaftsunterkunft

Am Dienstag, 02.01.2024, gegen 21:15 Uhr, informierte eine Angehörige des Sicherheitsdienstes einer Gemeinschaftsunterkunft in Unterhaching den Notruf der Polizei darüber, dass eine Personengruppe, bestehend aus ukrainischen Staatsangehörigen (Alter zwischen 20 Jahren und 41 Jahren) und einem 26-jährigen aserbaidschanischen Staatsangehörigen in Streit geraten war und es nun zu körperlichen Auseinandersetzungen käme.

Daraufhin wurde mehrere Streifen an den Einsatzort beordert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Lage beruhigt hatte. Bei allen beteiligten Personen wurden die Personalien festgestellt. Gegen den 26-jährigen Aserbaidschaner und einen 41-jährigen Ukrainer wird wegen einer gefährlichen Körperverletzung sowie einer Bedrohung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.