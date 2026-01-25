Größerer Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung mit Messer

Am Samstag, 24.01.2026, gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Bayerstraße im Bereich der

Mathäser-Einkaufspassage informiert.

Sofort entsendete Einsatzkräfte stellten im Bereich der Einsatzörtlichkeit einen verletzten Mann mit Stichverletzungen fest. Bei ihm handelt es sich um einen 26-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde durch

den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach erstem Stand der Ermittlungen waren an der Auseinandersetzung ca. fünf Personen beteiligt, welche den 26-Jährigen körperlich auch unter Einsatz eines oder mehrerer Messer angriffen. Nach dem Angriff flüchteten die unbekannten Täter in verschiedene

Richtungen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Einsatzortes brachten keine neuen Hinweise auf die Täter.

Durch das Kommissariat 11 wurde noch vor Ort die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, schwarze Haare, schlanke Statur; dunkle sportliche Bekleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bayerstraße und im Bereich der

Mathäser-Einkaufspassage (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.