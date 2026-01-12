Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung in Bogenhausen

Am Samstag, 10.01.2025, gegen 15:50 Uhr, meldete ein 25-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit über den Polizeinotruf 110, dass sich ein Nachbar mit einer Schusswaffe vor seiner Wohnungstür befand und ihn verbal und mit der Waffe bedroht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Nachbar bereits wieder in seine eigene Wohnung zurückgezogen.

Daraufhin begaben sich mehrere Einsatzkräfte der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit.

Im Laufe der Ermittlungen der vor Ort befindlichen Polizeibeamten verließ der Nachbar, ein 42-jähriger Münchner, unbewaffnet seine Wohnung und konnte von Einsatzkräften gesichert werden. Der 42-Jährige machte hierbei wirre Angaben bezüglich seiner Motivation für die Bedrohung. In seiner Wohnung konnten mehrere waffenrechtlich relevante Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. Bei der verwendeten Waffe handelt es sich um ein doppelläufiges Druckluftknallgerät. Dieses wurde zusammen mit den anderen Gegenständen sichergestellt.

Der 42-Jährige wurde aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in ein Klinikum mit psychiatrischer Betreuung gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 26, u. a. wegen Bedrohung und verschiedenen Verstößen gegen das Waffengesetz, geführt.