Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation in Obersendling

Am Mittwoch, 26.03.2025, gegen 18:50 Uhr, verständigte ein Zeuge den Polizeinotruf 110. In dem Gespräch mit der Einsatzzentrale konnte der genaue Sachverhalt nicht genau eruiert werden.

Am Einsatzort in der Boschetsrieder Straße konnten Polizeibeamte zwei Personen antreffen, die sich in einer körperlichen Auseinandersetzung befanden. Es handelte sich dabei um einen 34-Jährigen und einen 50-Jährigen, beide mit Wohnsitz in München.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist der Auseinandersetzung ein verbaler Streit über Geldschulden vorangegangen. Dabei äußerte der 50-Jährige, dass er eine Pistole holen würde und drohte dem 34-Jährigen, diese gegen ihn einzusetzen. Daraufhin kam es zu der Auseinandersetzung.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die beiden trennen und festhalten. Bei einer Durchsuchung des 50-Jährigen, sowie seiner Wohnung und seines Fahrzeuges, auch unter Hinzuziehung eines Diensthundes, konnte keine Schusswaffe aufgefunden werden.

Der 34-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung vor Ort.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige wieder entlassen. Er wurde wegen Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt. Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.