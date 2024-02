Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation

Am Sonntag, 25.02.2024, gegen 06:00 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und ein 26-Jähriger in einer Wohnung (nach den ersten Ermittlungen wohnen beide dort zusammen) in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe der Auseinandersetzung griff der 39-Jährige nach einem ein Taschenmesser und bedrohte damit seinen Mitbewohner.

Der 26-Jährige alarmierte den Polizeinotruf 110 und flüchtete vor das Mehrfamilienhaus. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären.

Der 39-Jährige konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten in der Wohnung vorläufig festgenommen werden. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.

Der 39-Jährige wurde wegen einer Bedrohung und versuchter Körperverletzung angezeigt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 24 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.