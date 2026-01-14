Größerer Polizeieinsatz nach einer Bedrohungssituation in Schwabing

Am Dienstag, 13.01.2026, gegen 02:00 Uhr, kam es in der Hohenzollernstraße in einer Wohnung zu einer Bedrohungssituation zwischen einem 46-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und einer 35-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München.

Vorausgegangen war ein gemeinsames Abendessen, nach welchem sich beide gemeinsam in die Wohnung des 46-Jährigen begaben. Dort kam es zum Streit infolgedessen der 46-Jährige die 35-Jährige nach aktuellem Stand der Ermittlungen mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und einem Messer mit dem Tode bedrohte. Zusätzlich schlug er ihr mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Weiterhin zerstörte er zwei Mobiltelefone sowie einen mitgeführten Laptop der 35-Jährigen.

Als die 35-Jährige aus der Wohnung des 46-Jährigen flüchten konnte, verständigte sie den Polizeinotruf 110. Aufgrund der geschilderten Situation begaben sich eine Vielzahl von Streifen, unter anderem ein Spezialeinsatzkommando, zur Wohnung des 46-Jährigen. Dort konnte er anschließend in der Wohnung angetroffen und gesichert werden.

Durch die Übergriffe des 46-Jährigen wurde die 35-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Bei der anschließenden richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung konnten eine Vielzahl von Waffen und Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung wurde der 46-Jährige entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.