Größerer Polizeieinsatz nach Nachbarschaftsstreit in Forstenried

Am Samstag, 01.03.2025 gegen 00:40 Uhr, wurde der Polizeinotruf über einen Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in Forstenried verständigt. Hierbei soll einer der Beteiligten den anderen mit einer Axt bedroht haben.

Aufgrund dessen begaben sich mehrere Streifenbesatzungen zum Einsatzort. Die schnell eintreffenden Polizeikräfte konnten im Gebäude die zwei in Streit geratenen Personen feststellen. Dabei handelt es sich um einen 48-Jährigen und einen 40-Jährigen; beide dort wohnhaft. Beide Personen waren alkoholisiert und hochaggressiv. Aufgrund dessen mussten sie gefesselt werden.

In der Wohnung des 40-Jährigen wurden mehrere gefährliche Gegenstände gefunden und gefahrenabwehrend sichergestellt; darunter auch drei Äxte.

Bei der Ermittlung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass es zu keiner Bedrohung gekommen war und somit kein strafbares Handeln vorlag. Da beide jedoch weiterhin sehr aggressiv waren und sich anschrien, wurden sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und am Morgen wieder entlassen.