Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungslage – Sendling-Westpark

Am Sonntag, 12.04.2026, gegen 21:00 Uhr, teilte ein 35-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München der Polizei über den Notruf mit, dass er im Bereich des Heimeranplatzes von einem zunächst unbekannten Täter mit einem Messer bedroht und ihm seine Tasche entwendet worden sei.

Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Bereich des S-Bahnhofs Heimeranplatz konnten sowohl ein Tatverdächtiger als auch der Geschädigte angetroffen werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Er verhielt sich gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst aggressiv und kam den polizeilichen Anweisungen nicht nach.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er weiterhin ein Messer mit sich führte, wurde er unter Androhung unmittelbaren Zwangs zu Boden gebracht. Hierbei kam auch Pfefferspray zum Einsatz.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen wurde der S-Bahnhof am Heimeranplatz kurzfristig gesperrt. Es kam dadurch zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen im Bahn- sowie im Busverkehr.

Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen wurde zunächst kein Messer festgestellt. Dieses konnte später in einer Grünfläche hinter dem Gebäude aufgefunden und sichergestellt werden.

Da der Geschädigte keine konkreten Angaben zu einem möglichen Diebstahl machte, wird derzeit lediglich von einer Bedrohung ausgegangen. Der 30-Jährige wurde entsprechend angezeigt.

Aufgrund seines Verhaltens bestand der Verdacht einer Fremdgefährdung. Er wurde daher nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.