Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation in Aubing

Am Montag, 04.03.2024, gegen 17.30 Uhr, verständigte eine Bewohnerin einer sozialen Wohneinrichtung den Polizeinotruf 110. Sie konnte einen weiteren Bewohner der Wohneinrichtung dabei beobachten, wie dieser im Innenhof herumgelaufen war und dabei eine Schusswaffe einer anderen Person gezeigt hat. Im Anschluss habe er diese in seine Jackentasche gesteckt und begab sich anschließend in sein Zimmer.

Aufgrund dieses Meldebildes wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Kurz darauf konnte der Tatverdächtige, ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München, als dieser sein Zimmer verließ, kontrolliert werden. In seiner Jacke konnte die zuvor gemeldete Pistole aufgefunden werden. Dabei handelte es sich um eine sogenannte Schreckschusswaffe. Eine Berechtigung zum Führen konnte der 62-Jährige nicht vorweisen.

Die Waffe wurde daraufhin beschlagnahmt und der 62-Jährige wurde wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Polizeiinspektion 45 (Pasing) aus entlassen.

Das Kommissariat 25 (u.a. Waffendelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.