Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation in Johanneskirchen

Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 19:20 Uhr, verständigte ein 15-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Johanneskirchen den Polizeinotruf 110. Er teilte mit, dass ihn eine Nachbarin soeben an der Wohnungstür mit einer Waffe bedroht hatte. Anlassgebend hierfür seien Streitereien und Beleidigungen zwischen seiner und der Nachbarsfamilie. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die 50-jährige Tatverdächtige wurde letztendlich im Laufe der Nacht aufgrund von psychischen Auffälligkeiten in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung eingewiesen.

Sie wird nun wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.