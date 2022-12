Größerer Polizeieinsatz nach Verkehrskontrolle

Am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 18.45 Uhr, fiel einer Streife in der Kristallstraße Ecke Diamantstraße ein Pkw auf, der während der Fahrt über ein Display an der Heckscheibe politik- und gesellschaftskritische Botschaften abspielte.

Aus diesem Grund wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer des Pkw, ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München, verhielt sich im weiteren Verlauf unkooperativ und verweigerte ein Gespräch mit den Polizeibeamten.

Der 44-Jährige gab an, eine Schusswaffe im Fahrzeug zu transportieren. Eine daraufhin erfolgte Recherche ergab, dass der Fahrzeugführer legal im Besitz von Schusswaffen sein durfte. In Anbetracht dessen, dass sich der 44-Jährige unkooperativ verhielt, wurden mehrere Streifen hinzugezogen. Den Polizeibeamten gelang es den Fahrer aus dem Fahrzeug zu dirigieren und im Anschluss zu durchsuchen. Im Rahmen dessen fiel auf, dass der 44-Jährige die Kontrollsituation und vor allem das gesprochene Wort mit seinem Mobiltelefon aufgezeichnet hatte.

Die Durchsuchung seines Fahrzeuges ergab, dass er eine Kurzwaffe in einem Waffenkoffer transportierte und die dazugehörige Munition. Weiterhin wurde ein Beil aufgefunden.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 44-Jährige entlassen. Ihn erwarten Anzeigen bezüglich der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, verkehrsrechtliche Verstöße und Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens, welche im Rahmen seiner Bildschirmausstrahlung festgestellt wurden. Sämtliche Gegenstände, wie sein Mobiltelefon wurden beschlagnahmt. Sein Pkw wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) übernommen.