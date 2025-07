Größerer Polizeieinsatz wegen Bedrohung in Forstenried

Am Dienstag, 22.07.2025, gegen 20:55 Uhr, wurde der Notruf 110 der Polizei über eine mögliche Bedrohungssituation in einem Mehrfamilienhaus informiert. Eine 49-jährige Bewohnerin solle sich zu diesem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und einen 63-jährigen Familienangehörigen mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchtete der Familienangehörige aus der Wohnung.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, darunter auch Kräfte einer Einsatzhundertschaft.

Die Polizeibeamten konnten vor Ort eine 49-jährige Tatverdächtige feststellen. Zudem konnte das Tatmittel, ein Küchenmesser, aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die 49-Jährige musste aufgrund ihres gefährdenden Verhaltens in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht werden. Sie wurde wegen der Bedrohung angezeigt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.