Größerer Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation in Sendling

Am Dienstag, 14.05.2024, gegen 20:50 Uhr, teilte ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in

München dem Polizeinotruf mit, dass er soeben von seinem Nachbarn im Treppenhaus

eines Mehrfamilienhauses mit einem Messer bedroht worden sei. Es gab dabei einen

Streit aus bislang noch nicht geklärter Ursache. Danach begab sich der Nachbar wieder

in seine Wohnung.

Daraufhin begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit, um

den Vorfall zu klären. Im weiteren Verlauf konnte der 53-Jährige von den eingesetzten Beamten in der Wohnung festgenommen werden. Anschließend wurde der 53-Jährige aufgrund seines psychisch auffälligen und fremdgefährdenden Verhaltens in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen einer Bedrohung.