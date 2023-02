Größerer Polizeieinsatz wegen Randalierer in Thalkirchen

Am Sonntag, 19.02.2023, gegen 18:50 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in einem Kulturzentrum in Thalkirchen die Polizei. Der 40-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter gab an, dass sich eine unbekannte Person im dritten Obergeschoss des Kulturzentrums unberechtigt aufhält.

Als der 40-Jährige die Person ansprach zeigte der Mann ein Messer vor und bedrohte ihn damit. Der 40-Jährige zog sich daraufhin zurück und alarmierte die Polizei.

Aufgrund der unklaren Lage wurden sofort mehrere Streifen zum Einsatzort entsendet. Die bis dahin unbekannte Person konnte überwältigt werden und wurde zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Im weiteren Verlauf der Abklärung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen 26-jährigen Syrer ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelt. Das Küchenmesser konnte sichergestellt werden. Dieses hatte der 26-Jährige im Vorfeld vermutlich aus dem Kulturzentrum entwendet.

Der 26-Jährige wird nun wegen Bedrohung, Diebstahls und Hausfriedensbruchs angezeigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er der Haftanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.