Größerer Polizeieinsatz wegen unklarer Bedrohungssituation in Ramersdorf

Am Dienstag, 19.09.2023, gegen 17:30 Uhr, teilte ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Polizeinotruf 110 mit, dass er soeben an einer Tankstelle von einer anderen Person aus dem Auto heraus mit einer Waffe bedroht worden wäre. Zuvor kam es aus einer bislang ungeklärten Ursache zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Personen. Um diese Situation zu klären, wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Dort trafen sie auf einen 55-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher sich nach wie vor in seinem Pkw befand. Dieser konnte widerstandslos festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte eine Waffe im Handschuhfach aufgefunden und gesichert werden. Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusswaffe, die mit Platzpatronen geladen war.

Der 55-Jährige führte einen kleinen Waffenschein mit sich. Die Waffe, das Magazin und die Bescheinigung wurden sichergestellt. Er wurde wegen der Bedrohung angezeigt. Nach der Anzeigenbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (Bedrohung und Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.