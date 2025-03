Größte Preisgelderhöhung in der PDC-Geschichte: Eine Million Pfund für WM-Titel, PDC European Tour Preisgeld steigt auf 230.000 Pfund

Die Professional Darts Corporation (PDC) bestätigt die größte Preisgelderhöhung ihrer Geschichte. Im kommenden Jahr werden insgesamt 25 Millionen Pfund (rund 30 Mio. Euro) ausgeschüttet. Die Preisgelder steigen auf allen Ebenen der Profitour um insgesamt 7 Millionen Pfund im Vergleich zu 2025.

Die Darts-WM wird ab 2025/26 mit einem erweiterten Teilnehmerfeld von 128 Spielern ausgetragen. Das Gesamtpreisgeld steigt auf 5 Millionen Pfund und verdoppelt sich damit. Der Gewinner erhält erstmals 1 Million Pfund und durchbricht damit die magische Schwelle der siebenstelligen Preisgeldsumme. Der Zweitplatzierte kassiert 400.000 Pfund.

Matthew Porter, CEO der PDC betont: „Die heutigen Erhöhungen zeigen unser Bestreben, die Verdienstmöglichkeiten für Spieler auf allen Ebenen zu verbessern. Die Entwicklung der letzten Jahre hat das Interesse und die Chancen im Dartsport enorm gesteigert. Dies ist ein bedeutender Schritt für alle, die die Spitze des Sports erreichen wollen.“

Auch die Preisgelder der PDC European Tour steigen im kommenden Jahr an. Insgesamt wächst das Preisgeld pro Veranstaltung von 175.000 Pfund auf 230.000 Pfund – eine Erhöhung um mehr als 30 Prozent. Dem Sieger eines European Tour Events winken 35.000 Pfund (rund 42.000 Euro) Preisgeld, während der unterlegene Finalist sich über eine Summe von 15.000 Pfund freuen kann.

„Die Erhöhung der Preisgelder zeigt, dass der Sport immer beliebter wird und unsere Arbeit Früchte trägt. Sie verdeutlicht die Stärke der European Tour, die nicht nur eine erfolgreiche Marke ist, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Kalenders der PDC-Saison. Wir sind erfreut über diese Entwicklung, arbeiten aber kontinuierlich weiter und blicken gespannt auf das, was noch kommt“, sagt Werner von Moltke, Geschäftsführer der PDC Europe zur Steigerung des Preisgeldes.

Moltke Sports ist der Partner der PDC (Professional Darts Corporation) für Kontinentaleuropa. Dabei organisiert und vermarktet Moltke Sports die Darts-Turniere unter der Marke „PDC Europe“. Der wichtigste Wettbewerb von Moltke Sports / PDC Europe ist die Profi-Turnierserie PDC European Tour. Sie ist die größte Darts Profi-Turnierserie in Kontinental-Europa.

In 14 European Tour Turnieren in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Belgien, Ungarn, der Schweiz und Tschechien treten die besten Profis im Darts-Sport über jeweils 3 Tage vor durchschnittlich 20.000 Zuschauern in der Arena und unzähligen Darts-Fans vor dem Bildschirm gegeneinander an.

Eine vollständige Liste der PDC-Preisgelder ab der World Darts Championship 2025/26 ist untenstehend aufgeführt.