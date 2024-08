Größter Bauernmarkt Deutschlands lockt zum Naschen und Genießen

Bauernmarktmeile in diesem Jahr bereits am 8. September in der Münchner Innenstadt

Wer einen Tag voller Genuss, Entdeckungen und Begegnungen mit Bäuerinnen und Bauern im Herzen von München erleben will, ist bei der Bauernmarktmeile am Sonntag,

8. September 2024 genau richtig. Auf dem Odeonsplatz, der Ludwigstraße und in der Galeriestraße gibt es die ganze Vielfalt bayerischer Spezialitäten zu entdecken.