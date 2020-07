Große Altstadt-Radlring-Demo des Radentscheids mit 4.000 Teilnehmer:innen

Am heutigen Samstag, 18.07.2020, forderten 4.000 Teilnehmer:innen bei der Radl-Demo des Bündnisses Radentscheid München die baldige Errichtung des Altstadt-Radlrings und die schnellere Umsetzung von Maßnahmen, die die Bedingungen fürs Rad deutlich verbessern. Zum einjährigen Jubiläum nahmen die Radler:innen dabei wichtige Straßen in München für sich ein.

Von Familien auf dem Alltagsrad über Liege- und Lastenradler:innen machte die bunte Teilnehmerschaft deutlich: Der vor einem Jahr vom Stadtrat übernommene Radentscheid München mit dem Ausbau eines Altstadt-Radlrings und der Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur muss umgehend auf die Straße.

Andreas Groh (Sprecher des Radentscheids, 1. Vorsitzender ADFC München): “Es ist gut, dass die ersten Abschnitte des Altstadt-Radlrings in der Blumenstraße und am Thomas-Wimmer-Ring demnächst gebaut werden. Bei wichtigen Abschnitten wie der Sonnenstraße und der Brienner Straße ist aber weiter offen, wie und vor allem wann hier die dringend notwendige Verbesserungen für die Radlfahrer*innen kommt. Obwohl eine unverzügliche Umsetzung beschlossen wurde, arbeiten deutlich zu wenige Mitarbeiter*innen in der Stadtverwaltung daran.”

Katharina Horn (Sprecherin des Radentscheids, Green City e. V. ): “Trotz bereits beschlossener Maßnahmen zum Umbau der ersten Straßen und Radwege und den Pop-up-Bike-Lanes: Wir wollen, dass dauerhaft Verbesserungen kommen. Unser Ziel sind gesicherte Radwege, damit endlich alle, inklusive Kindern und Senioren, sicher von A nach B kommen und dafür muss sich endlich was auf den Straßen tun. Wir wollen Bagger sehen!

Rückblick: Am 4. Juli 2019 übergab der Radentscheid München nach schon drei Monaten rund 160.000 Unterschriften für den Altstadt-Radlring und den Radentscheid am Marienplatz an Oberbürgermeister Dieter Reiter. Anschließend übernahm der Stadtrat die Forderungen und beschloss bisher 20 konkrete Maßnahmen, mehr Geld und Personal für die Umsetzung.

Ziel des Bürgerbegehrens “Radentscheid München” ist ein vollständiger Ausbau der Radinfrastruktur in ganz München bis 2025. Das Bürgerbegehren “Altstadt-Radlring” fordert, unverzüglich einen vollständigen und geschlossenen Radlring um die Altstadt einzurichten. Im Jahr 2025 soll der Radentscheid komplett umgesetzt sein, so dass die Münchnerinnen und Münchner sicher, zügig und ohne Angst durch München radeln können, dabei ihre Gesundheit fördern und die Stadt auch noch lebenswerter machen.

Weitere Infos zu den Maßnahmen:

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Verkehrsplanung/Radverkehr/Buergerbegehren.html

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/Verkehrsplanung/Radverkehr/Altstadt-Radlring.html

Hinweis: Um das Infektionsrisiko zu minimieren, gab es für die Veranstaltung ein Hygiene- & Sicherheits-Konzept, der Mindestabstand von 1,50 Meter wurde eingehalten, Abstandhalter wie Poolnudeln wurden verwendet.