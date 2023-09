Große Anzahl von Flugverbindungen: Münchner Airport zählt laut Studie zu den besten Umsteigeflughäfen Europas

Der Flughafen München zählt weiter zu den am besten vernetzten Airports in Europa. Nach einer aktuellen Studie von OAG (Official Airline Guide), einer führenden Institution für Datenerhebung in der Luftfahrt- und Reiseindustrie, liegt die bayerische Luftverkehrsdrehscheibe bei der Anzahl und Qualität der Flugverbindungen im europäischen Vergleich auf Platz sechs. Damit zählt München nach den Airports London Heathrow, Amsterdam, Frankfurt, Istanbul und Paris Charles de Gaulle zu den besten Umsteigeflughäfen.

Die große Konnektivität des Münchner Airports ist auf das schnelle Wiederhochfahren des Luftverkehrs nach der Coronapandemie zurückzuführen. Bereits mit Beginn der Erholungsphase nach Aufhebung der Reisebeschränkungen entschied sich der größte Anbieter in München, die Lufthansa-Gruppe mit ihren Partner-Airlines, die meisten Verbindungen wieder aufzunehmen. Im September 2023 boten 79 Airlines vom Flughafen München 204 Ziele in 60 Staaten regelmäßig nonstop an. Davon sind 15 Destinationen innerdeutsch. 142 Ziele befinden sich in 36 europäischen Ländern. In 23 Ländern außerhalb Europas werden 47 Ziele angeboten.