Große Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornographie im Stadtgebiet und Landkreis München

Am Mittwoch, 25.03.2026, gab es in Bayern mehrere Durchsuchungen wegen des Verdachts der Kinderpornographie. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München wurden durch das ermittelnde Kommissariats 17 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) zur Bekämpfung von Pornographie und sexuellem Missbrauch im Internet umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Im Zuge dessen durchsuchten ca. 35 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung hin 14 Wohnungen davon 13 in der Stadt und eine Wohnung im Landkreis München. Alle Durchsuchungen verliefen störungsfrei.

Bei den insgesamt 14 männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 17 und 78 Jahren besteht der dringende Tatverdacht Kinderpornographien besessen und auch teilweise verbreitet zu haben. Zusammenhänge und für die jeweiligen Tathandlungen relevante Verbindungen zwischen den einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht gegeben.

Die Straftaten werden überwiegend über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchungsaktion zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme, elektronische Speichermedien und weitere elektronische Geräte sicher. Es wurden im Nachgang zwei Personen erkennungsdienstlich behandelt und eine Person vorgeladen.

Alle 14 Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die digitalforensische Auswertung nach inkriminierten Dateien dauert entsprechend an.

Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 17.