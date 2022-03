Große Lösung für das Grünwalder Stadion gefunden

Mehr Kapazitäten für Zuschauer*innen, ein besserer Lärmschutz für die Anwohner*innen und hohe Energiestandards: Die SPD/Volt-Fraktion hat heute im Sportausschuss des Stadtrats für eine umfassende Sanierung des Grünwalder Stadions gestimmt. 77 Millionen Euro soll die Maßnahme kosten. Aus organisatorischen Gründen kann sie allerdings erst 2026 beginnen.

Mit dem Koalitionspartner Die Grünen – Rosa Liste ist SPD/Volt übereingekommen, die Ausbauvariante mit geschlossenen Ecken zu favorisieren, um einen besseren Lärmschutz für die Anwohner*innen zu gewährleisten. In einem gemeinsamen Änderungsantrag plädieren beide Fraktionen zudem für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Dach, um den Ziel der Klimaneutralität näher zu kommen. Nach Abschluss der Sanierung wird favorisiert, dass die künftigen Nutzer*innen eine Marktmiete bezahlen. Sie würden dann also nicht direkt an den Kosten des Umbaus beteiligt.

Dazu sagt Kathrin Abele, sportpolitische Sprecherin der SPD/Volt-Fraktion:

„Wenn wir das Grünwalder Stadion schon sanieren und ausbauen, dann wollen wir auch den Lärmschutz für die Anwohner*innen deutlich verbessern. Das haben sich die Menschen in Giesing immer wieder gewünscht. Von den Vereinen erwarten wir nun ein klares Bekenntnis, dass sie das Stadion künftig auch nutzen werden. Denn wir nehmen hier viel Geld in die Hand, um ein traditionsreiches Stadion fit für die Zukunft zu machen.“