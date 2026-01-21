Große Pandas für den Tierpark Hellabrunn

Der Tierpark Hellabrunn startet gemeinsam mit dem Freistaat Bayern und der Stadt München ein wegweisendes Neubauprojekt: die Errichtung einer hochmodernen Panda-Anlage für die bedrohte Tierart Großer Panda. Bei der Unterzeichnungszeremonie heute Vormittag im Hellabrunner Elefantenhaus verkündeten Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der außerordentliche und bevollmächtigte chinesische Botschafter in Deutschland, S.E. Deng Hongbo, Bürgermeisterin und Hellabrunns Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl, Hellabrunns Tierparkdirektor Dr. h.c. Rasem Baban sowie die chinesische Generalsekretärin der China Wildlife Conservation Association, An Lidan, den offiziellen Projektstart und unterstrichen die internationale Bedeutung dieses Artenschutzvorhabens.

Geplant ist der Neubau einer rund 5.000 Quadratmeter großen Panda-Anlage, die sowohl Innen- als auch Außengehege umfasst. Die Anlage wird über großzügige Bambusflächen, Wasserzonen und Rückzugsbereiche verfügen sowie eine umfangreiche Edukations- und Wissensvermittlung zur Tierart Großer Panda, ihres Lebensraumes und dem Artenschutzprojekt integrieren. Der Spatenstich ist für das Jahr 2026 geplant, die Eröffnung der Panda-Anlage ist für Anfang 2028 vorgesehen. Die gesamten Baukosten für das Projekt werden vom Freistaat Bayern getragen.

Hellabrunn wird für einen Zeitraum von zehn Jahren ein Paar Riesenpandas aus China aufnehmen. Das Zuchtpaar bleibt zunächst für zehn Jahre, wobei die Tiere Eigentum der Volksrepublik China bleiben. Ziel dieses besonderen Artenschutzprojekts ist es, eine langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit beim Schutz der Riesenpandas zu erreichen.

Das sagen die Beteiligten

Zu den beteiligten Partnern zählen der Tierpark Hellabrunn, der Freistaat Bayern, die Stadt München sowie die China Wildlife Conservation Association und das „China Conservation and Research Center for the Giant Panda“ in Chengdu.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder: „München wird Panda City! Das ist eine einmalige Attraktion und ein Besuchermagnet: Bayern wird damit der achte Panda-Standort in der EU. Europaweit ist es sogar einmalig, dass es mit Berlin und nun auch München in einem Land zweimal Pandas gibt. Weltweit gibt es nur 19 Zoos mit 51 Pandas außerhalb Chinas. Pandas sind einfach knuffig. Habe mich ab der China-Reise 2024 nach Chengdu und Peking sehr für Pandas in Bayern eingesetzt. Toll, dass es klappt! Damit fördern wir den Artenschutz und den Fortbestand dieser bedrohten Tierart, bekommen einen absoluten Publikumsmagneten und stärken die Partnerschaft zwischen China und Bayern. Kooperation und Partnerschaft sind erfolgreicher als Konfrontation. Wir setzen auf offenen Dialog. Der heutige Tag ist nun der Höhepunkt der bayerisch-chinesischen Diplomatie. Wir ermöglichen als Freistaat die Errichtung einer Panda-Anlage in der Geozone Asien im Tierpark Hellabrunn. Bayern ist heute nicht nur weiß-blau, sondern auch schwarz-weiß.“

Bürgermeisterin Verena Dietl, Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks Hellabrunn: „Dieses Projekt stärkt die Position Münchens als internationale Metropole der Wissenschaft, Kultur und des nachhaltigen Artenschutzes. Es verbindet Bildung, ökologische Verantwortung und ein emotionales Naturerlebnis für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Gäste. Für die hervorragende Arbeit unseres Tierparks ist dies eine ganz besondere Auszeichnung.“

Hellabrunns Vorstand und Tierparkdirektor Dr. h.c. Rasem Baban: „Die neue Tieranlage für den Großen Panda ist ein Meilenstein für Hellabrunn. Sie steht für moderne Tierhaltung, Schutz der Biodiversität, wissenschaftliche Exzellenz und gelebte internationale Zusammenarbeit – ganz im Sinne unseres Masterplans. Unser großer, uneingeschränkter Dank gilt dem Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt München für das entgegengebrachte Vertrauen und diese einmalige Chance, damit unseren Platz bei der Umsetzung globaler Artenschutzprojekte nachhaltig zu sichern.“

Anlage erfüllt höchste Standards in moderner Tierhaltung

Die neue Panda-Anlage entsteht im östlichen Bereich des Tierparks und grenzt unmittelbar an die asiatische Dschungelwelt an. Eine Neustrukturierung dieses Zooareals ist bereits seit 2016 im Rahmen der Geozone Asien Teil des Hellabrunner Masterplans. Der bestehende Baumbestand wird in die neue Anlage weitestmöglich integriert, um eine naturnahe Umgebung für die Tiere zu schaffen und den Standort nachhaltig weiterzuentwickeln. Die Anlage wird höchste Standards in moderner Tierhaltung erfüllen, orientiert sich naturnah an den Lebensräumen der Großen Pandas und ist für eine potenzielle Zucht ausgelegt. Die Betreuung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit chinesischen Fachleuten.

Das Projekt unterstützt globale Erhaltungsmaßnahmen und vermittelt Wissen zu Biodiversität, Umweltverantwortung und Forschung. Bei der Planung und Realisierung der Tieranlage werden höchste Maßstäbe an eine energieeffiziente Bauweise, nachhaltige Materialien und an ein umfassendes Recyclingkonzept gelegt.

Der Tierpark hat zu diesem Neubauprojekt eine separate Fragen-und-Antworten-Seite eingerichtet unter http://www.hellabrunn.de/der-tierpark/ueber-hellabrunn/der-masterplan/geozone-asien/fragen-und-antworten-zu-den-grossen-pandas.