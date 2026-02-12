Große Technik vor dem Spielzeugmuseum – Mann im zweiten Stock kollabiert

Zu einer Personenrettung vor historischer Kulisse ist es gestern in der Münchner Innenstadt gekommen. Ein Mann musste mit einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden.

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes wurde gegen 11.30 Uhr von der Leitstelle in das Alte Rathaus am Marienplatz alarmiert. Im dortigen Spielzeugmuseum war ein Mann im zweiten Stock kollabiert. Nachdem die Rettungswagenbesatzung den Patienten medizinisch versorgt hatte, stabilisierte sich dessen Zustand. Allerdings war es noch nicht möglich, selbstständig die Wendeltreppe hinabzusteigen. Aufgrund der beengten räumlichen Situation kam auch ein Transport mit einem Tragestuhl oder -tuch nicht in Frage und so entschied man sich, eine Drehleiter anzufordern. Wenige Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Patient sicher und schonend mit der Krankentragenhalterung auf Erdgleiche gebracht werden. Auch wenn Drehleiterrettungen zum Tagesgeschäft der Münchner Feuerwehr gehören, war dieser Einsatz im Herzen der Landeshauptstadt doch für alle Beteiligten etwas Besonderes.

Nachdem es statt Bewunderung für filigranes Blechspielzeug eine Bekanntschaft mit einem 16 Tonnen schweren Rettungsgerät für den kollabierten Mann gab, konnte dieser schließlich in stabilem Zustand zur weiteren Abklärung ein eine Klinik gebracht werden.