Großeinsatz des BRK am ersten Spieltag der EM verlief ruhig

Der gestrige Einsatz am ersten Spieltag der UEFA EURO 2020 verlief für die Sanitäter*innen und Ärzt*innen des Münchner Roten Kreuzes in der Fußball Arena großteils friedlich. Schwere Verletzungen blieben aus. Der Rettungsdienst meldet eine erhöhte Anzahl von Einsätzen im Stadtgebiet.

22 Einsätze im Stadion

Die Einsatzkräfte des Münchner Roten Kreuzes versorgten am Dienstag beim Spiel Deutschland gegen Frankreich 22 Patient*innen in der Fußball Arena München. Die Teams rückten insgesamt 8-mal zu Einsätzen aus.

Die häufigsten Einsatzursachen stellten Kreislaufbeschwerden und leichtere Verletzungen dar. Vier Patient*innen mussten an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht werden.

„Insgesamt war die Lage ruhig und die lang erarbeiteten Einsatzkonzepte konnten gut angewandt werden. Wir merken natürlich, dass sich deutlich weniger Besucherinnen und Besucher im Stadion aufhalten.“, erklärt Jürgen Terstappen, Einsatzleiter Sanitätsdienst in der Fußball Arena. „Schwere Verletzungen blieben bei dem gestrigen Spiel in der Fußball Arena München erfreulicherweise aus und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten funktionierte ebenfalls sehr gut“, fasst Terstappen zusammen.

Der BRK-Kreisverband München verantwortet auch die notfallmedizinische Erstversorgung und sanitätsdienstliche Betreuung von Spielern, Zuschauer*innen und Mitarbeiter*innen der UEFA EURO 2020 in München in der Fußball Arena München. Pro Spiel sind knapp 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte vor Ort, davon drei Ärzt*innen.

Rettungs- und sanitätsdienstliche Sicherheit im gesamten Stadtgebiet

Trotz reduzierter Zuschauerzahlen stellt die Europameisterschaft einen Großeinsatz für die Hilfsorganisationen dar. „Das Einsatzkonzept während der EM sieht vor, dass auch bei mehreren oder großen Einsatzlagen der Rettungsdienst und die Einheiten des Katastrophenschutzes jederzeit handlungsfähig bleiben, um die Einsatzlagen zu bewältigen“, erläutert Sönke Lase, Leiter Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband München. Der Rettungsdienst des BRK-Kreisverband Münchens stellte am ersten Spieltag zusätzlich zur regulären Vorhaltung, weitere Mitarbeiter*innen, fünf Rettungswagen und beide Gerätewagen Rettungsdienst bereit. „Insgesamt 18 Einsätze absolvierten die vorgehaltenen Rettungswagen – zusätzlich zum normalen Einsatzgeschehen in der Stadt. Auch ein Gerätewagen Rettungsdienst war im Einsatz, musste jedoch glücklicherweise vor Ort nicht eingesetzt werden“, so Lase.

Auch Einsatzführungsdienste wurden vom Münchner Roten Kreuz gestellt. Darüber hinaus sind Expert*innen des Münchner Roten Kreuzes im Stab der Gefahrenabwehrleitung der Berufsfeuerwehr München vertreten.

Gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst und den Rettungsdienst-Unternehmen in München wurden darüber hinaus mehrere Schnelleinsatzgruppen für größere Einsätze vorgehalten. Der BRK-Kreisverband München stellte hierbei vier Schnelleinsatzgruppen Transport und eine Schnelleinsatzgruppe Behandlung zur Verfügung, deren Helfer*innen die Fahrzeuge bereits vorab besetzen, um bei Bedarf den Rettungsdienst unmittelbar unterstützen zu können. Zusätzlich zu den Helfer*innen in der Fußball Arena München waren hier noch weitere 30 Ehrenamtliche im Einsatz.

Betreuungsdienst versorgte Einsatzkräfte

Auch das Verpflegungsteam des BRK-Betreuungsdienstes war am ersten Spieltag gefordert – u. a. wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Gefahrenabwehrleitung (GAL) sowie der Schnelleinsatzgruppen der verschiedenen Hilfsorganisationen und die Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes im Stadion versorgt. Insgesamt wurden rund 210 Einsatzkräfte mit Essen und Trinken versorgt und dafür rund 120 warme Essen gekocht und 90 Lunchpakete ausgegeben. Als Abendessen hatten die Feldköche Fleisch-/Gemüsepflanzerl mit Kartoffelsalat zubereitet.

„Für uns ist dieser Verpflegungseinsatz eine gute Gelegenheit, um Abläufe zu erproben, die auch für größere Einsatzlagen jenseits der Europameisterschaft greifen. Außerdem macht es immer Spaß für das leibliche Wohl der anderen Einsatzkräfte zu sorgen. Wie sonst auch bei jeder Privatfeier ist die Küche bzw. bei uns der Verpflegungsbereich der geselligste Ort.“, erklärt Hajo Gemach, Fachdienstleiter Betreuungsdienst des BRK-Kreisverbands München, der für den Verpflegungseinsatz verantwortlich zeichnet.

Wie bei den meisten Einsätzen sind die Betreuungskräfte als erste am Einsatz und gehen als letzte, um jederzeit die Versorgung der Kolleg*innen sicherzustellen – so begann der Verpflegungseinsatz bereits am Vortag und dauerte am Spieltag bis lang in die Nacht nach dem Spielende. Es waren 15 ehrenamtliche BRK-Helfer*innen im Einsatz.