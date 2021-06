Großeinsatz des BRK beim Spiel in München verlief ohne Zwischenfälle

Der gestrige Einsatz des BRK beim zweiten Spieltag der UEFA EURO 2020 in München verlief für die Einsatzkräfte des Münchner Roten Kreuzes weitgehend ruhig. Der Rettungsdienst meldete eine erhöhte Anzahl von Einsätzen im Stadtgebiet. Mehr hitzebedingte Einsätze waren zu verzeichnen.

34 Einsätze in der Fußball Arena München

Beim Spiel Deutschland gegen Portugal versorgten die Sanitäter*innen gemeinsam mit den diensthabenden Ärzt*innen des Münchner Roten Kreuzes 34 Patient*innen.

Die Einsatzursachen waren in einem weiten Spektrum internistischer Erkrankungen zu finden und umfassten auch leichtere Verletzungen. 2 Patient*innen wurden an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gebracht werden.

„Die Einsatzlage war ruhig. Wir haben 34 Menschen betreut. Im Vergleich zum letzten Spiel in München waren das etwas mehr Einsätze“, erklärt Jürgen Terstappen, Einsatzleiter Sanitätsdienst in der Fußball Arena. „Durch die 30 Grad am Nachmittag mussten wir jedoch mehr Menschen mit hitzebedingten Beschwerden versorgen. Schwere Verletzungen oder Erkrankungen hatten wir glücklicherweise nicht zu verzeichnen“, bilanziert Terstappen

Der BRK-Kreisverband München verantwortet auch die notfallmedizinische Erstversorgung und sanitätsdienstliche Betreuung von Spielern, Zuschauer*innen und Mitarbeiter*innen der UEFA EURO in der Fußball Arena München. Pro Spiel sind 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte vor Ort, davon drei Ärzt*innen.

Zusätzliche Kräfte für die Rettungs- und sanitätsdienstliche Sicherheit in der Stadt

Der Rettungsdienst des BRK-Kreisverband Münchens stellte am zweiten Spieltag in München weitere Mitarbeiter*innen, sechs Rettungswagen zusätzlich zur regulären Vorhaltung, und beide Gerätewagen Rettungsdienst bereit. „Die vorgehaltenen Rettungswagen absolvierten insgesamt 29 Einsätze – zusätzlich zum normalen Einsatzgeschehen in der Stadt“, informiert Sönke Lase, Leiter Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband München. „Aufgrund der hohen Temperaturen wurden wir unter anderem zu mehr hitzebedingten Einsätzen gerufen“, so Lase. Auch Einsatzführungsdienste wurden vom Münchner Roten Kreuz gestellt.

Darüber hinaus wurden mehrere Schnelleinsatzgruppen für größere Einsätze gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst und den Rettungsdienst-Unternehmen vorgehalten. Der BRK-Kreisverband München stellte hierbei vier Schnelleinsatzgruppen Transport und eine Schnelleinsatzgruppe Behandlung zur Verfügung, deren Helfer*innen die Fahrzeuge bereits vorab besetzen, um bei Bedarf den Rettungsdienst unmittelbar unterstützen zu können. Weitere 30 Ehrenamtliche waren hier zusätzlich zu den Helfer*innen in der Fußball Arena München noch im Einsatz.

Betreuungsdienst verpflegt Einsatzkräfte

17 ehrenamtliche Helfer*innen des BRK-Betreuungsdienstes versorgten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Gefahrenabwehrleitung (GAL), des Sonderleitplatzes der Integrierten Leitstelle sowie der Schnelleinsatzgruppen der verschiedenen Hilfsorganisationen und die Einsatzkräfte des Sanitätsdienstes im Stadion. Insgesamt wurden rund 210 Einsatzkräfte mit Essen und Trinken versorgt und dafür rund 120 warme Essen gekocht und 90 Lunchpakete gepackt. Als Abendessen hatten die Feldköche bei 39,5 Grad in der Küche Schweinefilet in Bacon und vegetarisches Currygemüse zubereitet.