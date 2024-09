Großer Andrang in der Auftaktwoche vom „The Champions Burger“-Finale in München

KREUTZERS.EU sucht seit Mai „The Champions Burger“ – Deutschlands besten Burger

Siegerehrung am 8. September 2024: Wer holt sich den „The Champions Burger“-Titel?

Das Foodtruck-Event „The Champions Burger” feiert seit dem 22. August seinen krönenden Abschluss 2024 in München. Tausende Burgerliebhaber:innen haben sich bereits in Woche 1 des großen Finales im Werksviertel am Riesenrad die vielfältigen Kreationen schmecken lassen – vom Smash Burger mit knuspriger Kruste, über einen herzhaften Sloppy Joe Burger bis hin zu vegetarischen Alternativen ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Wer das nicht verpassen möchte, hat noch bis zum 8. September Zeit, in der Atelierstraße 11 vorbeizuschauen – der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten.

Am Abend des 8. Septembers entscheidet sich schließlich, wer nach insgesamt 8 Städten und 95 Tagen das Rennen um den Titel „Der beste Burger Deutschlands“ macht. KREUTZERS.EU, der Onlineshop für nachhaltige Lebensmittel, hat das Event in diesem Jahr erstmals nach Deutschland geholt. Seit Mai touren 12 der erfolgreichsten Burgerläden quer durch Deutschland (Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München). Dabei haben sie jeweils einen einzigen, speziell kreierten Burger ins Rennen geschickt. Vom Bun bis zum Patty stammen alle Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung – eine Voraussetzung für die Verantwortlichen von KREUTZERS.EU, die auch selbst großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Besucher:innen können via QR-Code für ihren Favoriten abstimmen. Übrigens: Student:innen erhalten gegen Vorlage des Studienausweises oder Auszubildendennachweises ein Gratisgetränk.*

„The Champions Burger“: Noch bis zum 8. September im Werksviertel am Riesenrad, Atelierstraße 11, 81671 München. Die Veranstaltung ist freitags bis sonntags von 12 bis 23 Uhr, montags bis donnerstags von 16 bis 23 Uhr geöffnet.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.thechampionsburger.de abrufbar.

*Gegen Vorlage des Studienausweises oder Auszubildendennachweises erhalten Student:innen ein Bier gratis. Einlösbar zu den genannten Öffnungszeiten von The Champions Burger 2024. Ein Gratisgetränk pro Person. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.