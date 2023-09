Großer Auftritt für kleine Flieger: Modellflugtage in der Flugwerft Schleißheim am 16./17. September 2023

Bei den Modellflugtagen des Luftsportverbands Bayern am kommenden Wochenende in der Flugwerft Schleißheim ist viel geboten – auch ein spannendes Drohnen-Rennen.

In die Luft gehen am 16. und 17. September alle Arten von Modellflugzeugen: Motorflieger, Segelflugzeuge und Hubschrauber. Eine Flugshow steht ebenso auf dem Programm wie ein großer Modellbau-Flohmarkt am Samstag. Und sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird’s rasant: Dohnen-Piloten treten auf einem anspruchsvollen Parcours zum Drohnen-Rennen gegeneinander an – mit Fluggeschwindigkeiten von fast 100 km/h. Am Samstag findet die Qualifikation statt, am Sonntag geht’s dann bei Ausscheidungswettbewerben um die ersten Plätze. An beiden Tagen können im Kinderprogramm Flieger und Raketen gebastelt werden – und man kann auch lernen, warum Flugzeuge überhaupt fliegen. Und schließlich bekommen Einsteiger auch alle Informationen, was Modell-Piloten in spe beachten müssen.

Am Samstag, 16. September, kommt noch einmal ein besonderes Schmankerl dazu: Da kann man bei Führungen um 10, um 12 und um 14 Uhr den Original-Lilienthalgleiter bestaunen und sich von den Restauratoren die komplexe Aufarbeitung des historischen Objekts erklären lassen.

Los geht’s an beiden Tagen um 10 Uhr – die Flugwerft öffnet wie gewohnt schon um 9 Uhr. Das Modellflugprogramm läuft an beiden Tagen bis zur Schließung der Flugwerft um 17 Uhr. Im Eintritt für die Flugwerft ist auch der Besuch der Modellflugtage enthalten. Einen Biergarten und ein Café gibt es auf dem Gelände der Flugwerft ebenfalls.