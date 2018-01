Großer Sport, Riesen-Party – Das Werksviertel Mitte feiert Deutschlands größte Super Bowl-Party

Millionen Football-Fans auf der ganzen Welt fiebern bereits dem 4. Februar 2018 entgegen, wenn sich die beiden besten Teams der NFL im großen Saisonfinale messen. Die größte Super Bowl-Party Deutschlands wird dabei in der TonHalle im Werksviertel Mitte gefeiert. Die enge Beziehung des Stadtquartiers zum American Football findet darüber hinaus auch Ausdruck im Sponsoring der Munich Cowboys, dem hiesigen Football-Team. Die Super Bowl-Party in der TonHalle gehört zu den absoluten Veranstaltungshighlights im Jahreskalender des Werksviertel Mitte. Die Stimmung, wenn hunderte Fans mit ihrem Team bis spät in die Nacht mitfiebern, die Spieler anfeuern und mit ihnen leiden, ist unglaublich.

Hinzu kommen Experten-Interviews vor Ort sowie spaßige Mitmach-Aktionen wie die Quarterback Challenge, die das Warten auf den Kickoff verkürzen und für großartigeUnterhaltung in der Halle sorgen. Nicht zuletzt dank der erfolgreichen Super Bowl-Party haben auch die Verantwortlichen im Werksviertel Mitte den Lieblingssport der Amerikaner schon länger für sich entdeckt. Die Faszination für den taktisch wie körperlich anspruchsvollen Sport mündete sogar im Sponsoring der Munich Cowboys, das hiesige Teams der Football-Bundesliga. Aus der Zusammenarbeit zwischen Stadtquartier und Football-Mannschaft entstanden seither in so spannenden Aktionen wie kostenloses Personal Trainings durch Cowboys Spieler für Werksviertel Mitte-Siedler oder der Verlosung eines VIP-Packages mit Besuch an der Seitenlinie während des Spiels. Man darf gespannt sein, was sich Team und Stadtquartier in diesem Jahr Neues einfallen lassen. Sicher wird sich auch der eine oder andere Spieler des Grand Old Team Of The South am 4. Februar in der TonHalle blicken lassen, um das Football-Highlight des Jahres auf der 40 qm großen XXL-Leinwand zu verfolgen.

Infos:

Was? Deutschlands größte Super Bowl-Party

Wo? TonHalle, Atelierstr. 24

Wann? 4. Februar 2018, ab 20 Uhr

Tickets: ab 10 Euro (inkl. 1 Freibier).

Weitere Infos zu Ticket-Specials gib es unter: tonhalle-meunchen.de