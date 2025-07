Großes Fußballturnier im Alten Botanischen Garten

Die Stadt München hat gemeinsam mit dem Polizeipräsidium in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche Maßnahmen gestartet, um die Kriminalität im und rund um den Alten Botanischen Garten einzudämmen und das Areal in der Nähe des Hauptbahnhofs wieder attraktiver für alle Münchner*innen zu machen. Am Samstag, 5. Juli, sollen nun weitere Anziehungspunkte folgen. Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet um 11 Uhr gleich drei neue Sportflächen: ein Streetballfeld und eine Skateanlage auf dem Karl-Stützel-Platz sowie ein Fußballkleinspielfeld im Alten Botanischen Garten. Zum Start der neuen Anlage lädt die Stadt zu einem großen Fußballturnier unter dem Motto „Ein Raum für alle“ ein.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Wir haben in den vergangenen Monaten viel getan, um die Gegend nahe dem Hauptbahnhof wieder für alle Münchnerinnen und Münchner attraktiver zu machen. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! Jetzt freue ich mich sehr, dass wir mit dem Fußballturnier nicht nur den Anstoß geben für spannende Spiele, sondern auch für die weitere Belebung und positive Entwicklung des Alten Botanischen Gartens zu einem Raum für alle.“

Aktuell haben sich 18 Teams zu dem Wettbewerb angemeldet. Mit dabei sind unter anderem Mannschaften von „buntkicktgut“, der Initiative „Rot gegen Rassismus“ des FC Bayern München, des Kreisjugendrings München-Stadt, des Luisengymnasiums, oder ein Frauen- und Männerteam des Stadtrats. Gemäß dem Motto „Ein Raum für alle“ möchten die Stadt und ihre Unterstützer wie das Polizeipräsidium, der FC Bayern München Hilfe e.V., der Sicher in München e.V. und der Verein „The Long Run“ in dem Turnier verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenbringen und so ein Zeichen setzen für Vielfalt und Toleranz.

Mit dem Anstoß am kommenden Samstag startet die erste Vorrunde des Fußballturniers, die zweite folgt am 19. Juli. Die Finalrunde findet am 26. Juli statt.