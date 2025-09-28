Großes Standkonzert der Oktoberfest-Blaskapellen 2025

Am zweiten Wiesn-Sonntag, dem 28. September 2025, versammelten sich um Punkt 11 Uhr die Kapellen der großen Festzelte zu einem der stimmungsvollsten Höhepunkte des Oktoberfests: dem traditionellen Standkonzert vor der Bavaria. Rund 300 Musikerinnen und Musiker boten den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern ein einzigartiges Klangkonzert unter dem Himmel.

Auf den Stufen der Bavaria erklangen die bekanntesten und beliebtesten bayerischen sowie alpenländischen Märsche und Lieder, kraftvoll dargeboten in einer beeindruckenden gemeinsamen Formation. Schon seit 1985 gehört dieses Standkonzert fest zum Programm des mittleren Wiesnsonntags. Ins Leben gerufen wurde es von Wirtelegende und damaligem Wiesnwirtesprecher Willy Heide – und seither zieht es Jahr für Jahr tausende Gäste in seinen Bann.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Ehrendirigate, bei denen auch in diesem Jahr prominente Persönlichkeiten den Taktstock übernahmen. Neben Oberbürgermeister Dieter Reiter, der Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller-Gradl und Wiesnchef Christian Scharpf dirigierten auch Wiesn-Stadträtin Anja Berger sowie der Chef der Münchner Feuerwehr, Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble, die vereinten Blasmusiker. Jeder von ihnen setzte dabei eigene Akzente und sorgte für begeisterten Applaus.

Zum großen Finale stimmte das Publikum aus voller Kehle in die Bayernhymne ein, während hunderte bunte Luftballons vor der Bavaria in den Himmel stiegen – ein bewegendes Bild, das für viele Besucherinnen und Besucher unvergesslich bleibt.

Damit setzte das Standkonzert 2025 einmal mehr ein musikalisches und emotionales Ausrufezeichen mitten im Herzen der Wiesn.