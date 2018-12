Großhaden: Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus

Am Dienstag, 04.12.2018, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf unbekanntem Wege in den Hinterhof eines Anwesens in der Guardinistraße.

Von der Terrasse aus wurde das Fenster zum Wohnzimmer aufgehebelt und im Anschluss die Räumlichkeiten durchsucht. Dabei fielen den Einbrechern diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro in die Hände.

Werbung / Anzeige

Vermutlich verließen sie das Anwesen über dem gleichen Betretungsweg.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Guardinistraße in Großhadern Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.