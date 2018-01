Großhadern: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bisher unbekannte Täter gelangten am Samstag, 27.01.2018, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 18.55 Uhr, über ein Nachbargrundstück auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Platzerstraße.

Zunächst versuchten sie auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, konnten sie ein Fenster aufhebeln und so in eine 3-Zimmer-Wohnung eindringen. In der Wohnung konnten sie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Platzerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.