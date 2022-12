Großmarkthalle eröffnet Upcycling-Container

Ab sofort gibt es einen Upcycling-Container am Großmarktgelände. Die Markthallen München (MHM) möchten damit den täglich anfallenden Einwegpaletten und -kisten ein zweites Leben schenken. Unbeschädigtes Material wandert ab sofort regelmäßig in den Upcycling-Container, Unbrauchbares wird verwertet. Die Sachen können gratis für die Umsetzung von Heimwerker-Ideen oder Umzüge mitgenommen werden. Damit möglichst viele Interessierte ihre „Do it yourself“-Projekte verwirklichen können, wird darum gebeten, die Mitnahme zu begrenzen.

Der Zugang bzw. die Zufahrt zum Container ist über ein Tor an der Schäftlarnstraße möglich, links von der Großmarkt-Zentraleinfahrt mit der Hausnummer 10. Geöffnet ist die Abholstation von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr, ausgenommen Feiertage.

Die Idee zu diesem Zero-Waste-Projekt stammt aus Hannover, wo es einen Mitnahmecontainer bereits seit längerem am Großmarkt gibt. Die Resonanz dort ist groß. Die Menschen verwenden die Materialien, um beispielweise Gartenmöbel, Blumenkästen oder Fahrradkörbe zu basteln. Kommunalreferentin Kristina Frank, 1. Werkleiterin der MHM und des AWM: „Als Märkte- und Müllchefin Münchens bin ich begeistert vom neuen Upcycling-Container am Großmarkt. Passend zu Weihnachten gibt‘s ab sofort Einwegpaletten und -kisten geschenkt. Potentieller Abfall wird mit ein bisschen handwerklichem Geschick zu schicken Möbelstücken oder Pflanzkästen – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß beim Werkeln.“