Grüne Medizin: Drei Standorte der München Klinik sind „Green Hospital“

Nicht nur gute Medizin, sondern Verantwortung für Klima und Umwelt stellt die München Klinik unter Beweis. Unter den elf bayerischen „Green Hospitals“, die am 06. März 2023 vom Gesundheits- und Umweltministerium ausgezeichnet wurden, sind gleich drei Standorte der München Klinik (MüK)– die München Klinik Schwabing, die München Klinik Bogenhausen und die München Klinik Neuperlach.

„Klimaschutz geht nur gemeinsam“, sagen Dr. Axel Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Birgit Schuon, Stabsstellenleitung Ökologie. Sie nahmen im Namen von 7000 Kolleg*innen der München Klinik die Auszeichnung am Montag entgegen.

Ausgezeichnet werden im Rahmen der „Green Hospital Plus Initiative Bayern“ Kliniken, die entlang der drei Säulen – Umwelt, Energie und Mensch – Nachhaltigkeit praktizieren. Die München Klinik hat schon früh die Bedeutung des Themas erkannt, das von einer eigenen Stabsstelle Ökologie vorangetrieben wird. Um Mitarbeitende als Mitstreitenden zu gewinnen, werden alle neue Kolleg*innen geschult, wie man z.B. Abfälle vermeiden und ressourcenschonend im Gesundheitswesen arbeiten kann.

Klimabilanz im Fokus

Mit vier Großbauprojekten investiert die MüK aktuell mehr als 1 Milliarde Euro in Neubauten. Hier steht das Thema Nachhaltiges Bauen im Fokus – etwa im Form von Kühldecken, welche den Verzicht auf Klimaanlagen möglich machen sollen. Grünflächen auf den Terrassen der gerade entstehenden Neubauten sollen für eine möglichst gute Klimabilanz sorgen. Die München Klinik verfügt bereits über zwei Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 120 kWp. Auf den Neubauten sind weitere Solaranlagen fest eingeplant.

Energiesparen – und Patient*innen gut versorgen

Seit August 2022 läuft eine große Energiesparkampagne in der München Klinik, um einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Energiesicherheit zu leisten. „Unser Ziel ist es, zehn Prozent bei allen Energiemengen Strom, Fernwärme und Gas gegenüber dem Vorjahr einzusparen“, sagt Reiner Francke, Stv. Geschäftsbereichsleiter für die Bereiche Bau-, Technik und Immobilienmanagement.

Wärme auf der Frühchenstation, Dampf für die Zentralsterilisation – hieran soll nicht gespart werden. Trotzdem haben die Technischen Leitungen der München Klinik alle Sparmöglichkeiten geprüft, um trotzdem den Energieverbrauch zu begrenzen.

Mit einer Informationskampagne wurden zudem alle Kolleg*innen motiviert, einen Beitrag zu leisten. Plakate wie „Bewahren Sie einen kühlen Kopf“ oder „Der Letzte macht das Licht aus“ rufen dazu auf, vor dem Weg nach Hause im Büro die Heizung herunterzudrehen und z.B. in Räumen ohne Bewegungsmelder das Licht auszuschalten.

In den ersten vier Monaten der Energiesparkampagne konnte die München Klinik ihr Energiesparziel bereits übertreffen. Es wurden bereits 14,5 Prozent der Energie eingespart. „Wir eröffnen in den nächsten 2 Jahren insgesamt drei Neubauten, in denen wir das Thema Umwelt- und Klimaschutz weiter vorantreiben können“, so Geschäftsführer Dr. Axel Fischer.

Klimaziele des Freistaates und der Landeshauptstadt München

Die Nachhaltigkeitsinitiative der München Klinik unterstützt die Klimaziele des Freistaates und der Landeshauptstadt München. „Wir als Landeshauptstadt haben uns das Ziel gesetzt bis 2035 klimaneutral zu werden. Wenn das auch energiesensible Einrichtungen wie unsere städtischen Krankenhäuser anstreben, dann ist das ein wichtiger Beitrag und Meilenstein“, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der München Klinik ist. Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek erklärt: „Wichtige Hebel zur Zielerreichung sind die energetische Sanierung der Gebäude und der klimaneutrale Umbau der Wärmeversorgung. Mit dem nachhaltigen Bauen setzt die München Klinik bei ihren Neubauten hier wichtige Standards auf dem Weg zur Klimaneutralität.“