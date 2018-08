Grünwald: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 27.07.2018, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.08.2018, 19.05 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gabriel-von-Seidl-Straße in Grünwald ein.

Es wurde die Verglasung einer Terrassentür mittels eines unbekannten Werkzeuges zum Bersten gebracht. Anschließend wurde das Anwesen durchsucht.

Werbung / Anzeige

Die Einbrecher konnten Schmuck und hochwertige Handtaschen im Wert von mehreren Zehntausend Euro entwenden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Gabriel-von-Seidl-Straße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.