Grunderneuerung U-Bahn: Weichenerneuerung am Sendlinger Tor gut angelaufen

Seit Montag, 12. Juni 2023, bis voraussichtlich Sonntag, 30. Juli, erneuern die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Weichenanlage südlich des U3/U6-Bahnhofs Sendlinger Tor.

„Die Maßnahme ist gut angelaufen, unsere Ersatzbusse werden gut angenommen. Durch die langfristige und wiederholte Ankündigung waren die meisten Fahrgäste auch gut vorbereitet. Wir beobachten die Situation laufend und optimieren, wo wir die Möglichkeit dazu sehen. So verteilen wir unser Servicepersonal dort, wo die meisten Fragen von Fahrgästen auftauchen und disponieren die Ersatzbusse so, dass die Nachfrage möglichst gleichmäßig abgedeckt wird“, resümiert MVG-Chef Ingo Wortmann die erste Woche.

Ausbau und Grunderneuerung für eine zukunftsfähige U-Bahn

Die U-Bahn ist ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der Verkehrswende in München. Damit sie zuverlässig und kapazitätsstark bleibt, treiben SWM und MVG gemeinsam mit der Landeshauptstadt und den betreffenden Gemeinden im Landkreis den Ausbau voran: Die Verlängerungen der U6 nach Martinsried und der U5 nach Pasing sowie die Entlastungsspange U9 zwischen Sendling und Schwabing. Auch Erneuerung und Vergrößerung des Fuhrparks mit 18 neuen C2-Zügen in den kommenden zwei Jahren erhöht die Kapazität der Münchner U-Bahn.

Entscheidend ist aber auch die Erneuerung des Bestands, damit der Ausbau erfolgreich ist. Im Schnitt erneuern SWM und MVG bei U-Bahn und Tram 6 Kilometer Schienen und 13 Weichen im Jahr.

„Wir müssen uns an Maßnahmen von diesem Ausmaß gewöhnen, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen. Dafür investieren wir in den kommenden zehn Jahren gut 3 Milliarden Euro. Wie bei allen Maßnahmen, versuchen wir die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Ich möchte mich nach einer Woche schon jetzt für die Geduld der Fahrgäste bedanken, die länger unterwegs sind oder häufiger umsteigen, weil sie das Sendlinger Tor umfahren“, ergänzt Wortmann.

Baustelle eingerichtet, Weiche entfernt, Schotter wird getauscht

In der ersten Woche wurde die Baustelle eingerichtet und die Weiche samt Schwellen im ersten Bauabschnitt entfernt. In den kommenden Wochen wird der Schotter dort ausgetauscht und die neuen Schwellen und Gleise verlegt.

Jan Ebering, Leiter Verkehrsinfrastruktur: „Wir tauschen am Sendlinger Tor insgesamt drei Weichen samt Schienen und Schwellen sowie 600 Tonnen Schotter aus. Im Tunnel ist es sehr eng, wir können keine größeren Baumaschinen einsetzen und sind für die Logistik auf die Anbindung unseres Betriebshofs in Fröttmaning angewiesen. Aus diesem Grund können wir die Weichenanlage nur mit einer Vollsperrung und im Zeitraum von sieben Wochen erneuern. Wir nutzen die Sperrung aber, um weitere Maßnahmen durchzuführen, die allein zusätzliche Sperrungen benötigen würden. So erneuern wir rund zwei Kilometer Stromschienen, bringen die Elektronik im Tunnel auf den neuesten Stand und modernisieren die Hintergleisfassade an den Bahnsteigen am U-Bahnhof Goetheplatz.“