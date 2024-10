Grundschule an der Walliser Straße erhält Förderpreis 2024 der SWM Bildungsstiftung

Seit 17 Jahren fördert die SWM Bildungsstiftung Projekte, die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen verbessern. Seit 2013 verleiht sie zudem einen Förderpreis für herausragendes Engagement in der Bildungsarbeit. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Dieses Jahr wird die Grundschule an der Walliser Straße in Fürstenried-West ausgezeichnet. Über 80% der Schülerschaft haben hier einen Migrationshintergrund, was die Schule vor besondere Herausforderung stellt. Diese meistert sie dank eines vielfältigen und innovativen Förderprogramms.

Gelebte Vielfalt im Münchner Südwesten: An der Grundschule an der Walliser Straße in Fürstenried-West werden aktuell Kinder aus 43 verschiedenen Nationen unterrichtet, darunter auch solche aus geflüchteten Familien. Das ist einerseits bereichernd, denn die Schüler*innen lernen früh verschiedene Kulturen, Religionen und Lebensformen kennen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Herausforderung. So können sich einige ausländische Eltern nur in ihrer Muttersprache verständigen und ihre Kinder bei den Schulpflichten kaum unterstützen. Da viele zudem Doppelverdiener sind, fehlt oft die Zeit für eine Betreuung der Kinder, insbesondere am Nachmittag.

Um dem zu begegnen, hat die Grundschule ein ganzes Bündel an Maßnahmen geschnürt. Bereits seit 2009 gibt es das Angebot eines Schulfrühstücks durch „Brotzeit e.V.“ – dem von der Schauspielerin Uschi Glas ins Leben gerufenen Verein. Zudem wurde ein umfassendes Ganztagsangebot aufgebaut, wodurch im vergangenen Schuljahr rund 90% der Schüler*innen auch nachmittags vor Ort betreut wurden.

Einzigartig in München ist das Konzept der Grundschule, dass alle Klassen der Jahrgangsstufen eins und zwei flexible Eingangsklassen sind. Dadurch kann jedes Kind seine individuelle Lerngeschwindigkeit verfolgen und passgenau gefördert werden. Die Maßnahmen der Schule werden von einer besonderen Deutschförderung flankiert, um die Qualität der Ausbildung der Kinder zu erhöhen. Dazu gehört unter anderem der Einsatz von „Lesefüchsen“, die als Lesementoren gezielt Kinder mit schwachen Lesekompetenzen unterstützen.

In den vergangenen vier Jahren hat auch das von der SWM Bildungsstiftung geförderte Projekt „Eine Note besser!“ besonders hilfsbedürftige Schüler*innen intensiv unterstützt. Das Projekt begleitet Grundschulkinder mit schwierigen Startbedingungen und fördert sie sprachlich, sozial-emotional, fachlich und kreativ. Somit sorgt es für mehr Chancengerechtigkeit.

Friedrich Graffe, Vorsitzender des Kuratoriums: „Kinder mit Migrationshintergrund erfahren in Deutschland oft keine Chancengerechtigkeit, ihre Schulkarriere beginnt mit schwierigen Voraussetzungen. Umso wichtiger ist es, dass Grundschulen wie hier an der Walliser Straße diese Probleme am Schopfe packen und lösungsorientiert angehen. Wir freuen uns sehr, die Schule mit unserem Förderpreis auszuzeichnen und auf ihrem Weg weiterhin zu unterstützen.“

Schulleiter Stefan Inderst: „Der Förderpreis für unsere Schule lenkt den Blick auf den roten Faden der pädagogischen Arbeit. Einerseits alles zu tun, um den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schüler gerecht zu werden. Andererseits alles zu unternehmen – im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten – um die Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache optimal zu fördern. Hierfür führen wir stets passgenaue Projekte mit verschiedenen Partnern durch und sind für jede Unterstützung dankbar.“